Concert choral Maison des Arts et de la Danse Limoges
Concert choral Maison des Arts et de la Danse Limoges mercredi 27 mai 2026.
Limoges
Concert choral
Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 18:45:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Venez assister à la représentation d’un concert choral Le Voyage féérique de mon voisin Joe Hisaishi , par les élèves des classes de clarinette, harpe et piano accompagnés par la chorale CHAM. .
Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 70
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English : Concert choral
L’événement Concert choral Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole
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