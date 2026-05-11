Concert choral Maison des Arts et de la Danse Limoges

Limoges

Concert choral

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:45:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Venez assister à la représentation d’un concert choral Le Voyage féérique de mon voisin Joe Hisaishi , par les élèves des classes de clarinette, harpe et piano accompagnés par la chorale CHAM. .

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 70

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English : Concert choral

L’événement Concert choral Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole