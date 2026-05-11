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Concert choral Maison des Arts et de la Danse Limoges

Concert choral Maison des Arts et de la Danse Limoges

Concert choral Maison des Arts et de la Danse Limoges mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Maison des Arts et de la Danse

Adresse : 76 Rue des Sagnes

Ville : 87280 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 18:45:00

Tarif :

Limoges

Concert choral

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 18:45:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Venez assister à la représentation d’un concert choral Le Voyage féérique de mon voisin Joe Hisaishi , par les élèves des classes de clarinette, harpe et piano accompagnés par la chorale CHAM.   .

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 70 

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English : Concert choral

L’événement Concert choral Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole

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