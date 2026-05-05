Exposition 1, 2, 3, PETITS PAS… GRANDES ÉMOTIONS BFM Centre-ville (pôle petite enfance) Limoges

Limoges

Exposition 1, 2, 3, PETITS PAS… GRANDES ÉMOTIONS

BFM Centre-ville (pôle petite enfance) 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 10:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-05-12

À quatre pattes ou sur leurs petites jambes, les bébés sont invités à découvrir les histoire de Coralie Saudo et l’univers contrasté de Laura Hedon. Se déplacer, toucher, jouer, caresser, trier… Autant d’actions proposées pour mieux appréhender l’espace et explorer différentes thématiques. C’est aussi l’occasion d’expérimenter et d’échanger de nouvelles et grandes émotions en compagnie de papa, maman, ses frères ou sœurs ! .

BFM Centre-ville (pôle petite enfance) 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

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English : Exposition 1, 2, 3, PETITS PAS… GRANDES ÉMOTIONS

L’événement Exposition 1, 2, 3, PETITS PAS… GRANDES ÉMOTIONS Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole