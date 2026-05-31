Musicothérapie à l’EHPAD le Mas Rome, EHPAD Le Mas Rome, Limoges
Musicothérapie à l’EHPAD le Mas Rome, EHPAD Le Mas Rome, Limoges jeudi 25 juin 2026.
Musicothérapie à l’EHPAD le Mas Rome Jeudi 25 juin, 14h30 EHPAD Le Mas Rome Haute-Vienne
Inscription gratuit sous réserve des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-25T14:30:00+02:00 – 2026-06-25T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-25T14:30:00+02:00 – 2026-06-25T15:30:00+02:00
Dans le cadre des ateliers de proximité réalisés par l’EHPAD Le Mas Rome, une séance de musicothérapie est proposée aux séniors deplus de 60 ans, vivant à domicile.
Cet atelier gratuit, sous réserve des places disponibles, est commun entre les résidents de l’établissement et les personnes vivant au domicile.
Pour toute réservation, merci de contacter l’EHPAD au 05.55.05.44.44.
Dates et horaires
Jeudi 25 juin 2026, de 14h30 à 15h30
EHPAD Le Mas Rome 72 rue de Feytiat 87000 Limoges Limoges 87036 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Découvrez les bienfaits de la musique et des instruments originaux lors d’un atelier gratuit proposé aux personnes de 60 ans et plus vivant à domicile. #senior #atelier
EHPAD Le Mas Rome
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