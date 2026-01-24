Festival URBAKA 2026 Jardin de l’Evêché Limoges

Festival URBAKA 2026

Jardin de l'Evêché 3 Rue de la Cathédrale Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-27

Le festival Urbaka est un festival pluridisciplinaire d’art de rue et de spectacle vivant, se déroulant gratuitement pendant quatre jours dans les rues de Limoges.

Pour sa 37ème saison le Festival Urbaka aura lieu du 25 au 27 juin. .

+33 5 55 32 08 42 administration@urbaka.com

