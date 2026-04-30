Projection NAVIGATORS Cinéma Le Lido Limoges
Projection NAVIGATORS Cinéma Le Lido Limoges lundi 22 juin 2026.
Limoges
Projection NAVIGATORS
Cinéma Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
La Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine (CDNA) s’associe au cinéma Le Lido pour lancer un nouveau rendez-vous cinématographique au cœur de Limoges un cycle de projections dédié aux images d’archives et à leurs enjeux. Vous pourrez voir l’oeuvre Navigators du réalisateur Noah Teichner.
Chaque projection est pensée comme un temps d’échange elle est accompagnée, lorsque cela est possible, d’une présentation ou d’une intervention de professionnels. .
Cinéma Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Projection NAVIGATORS
L’événement Projection NAVIGATORS Limoges a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Limoges Métropole
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