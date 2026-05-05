Concert de trompes Église des Saints-Anges Limoges

Limoges

Concert de trompes

Église des Saints-Anges 133 Rue des Tuilières Limoges Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Rallye Saint-Hubert Arédien et Les Echos d’Occitanie proposent un concert de trompes dans un cadre inédit ; l’église des Saints-Anges.

Réservations conseillées auprès des organisateurs. .

Église des Saints-Anges 133 Rue des Tuilières Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 39 36 74 rsharedien@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de trompes

L’événement Concert de trompes Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole