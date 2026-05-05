Concert de trompes Église des Saints-Anges Limoges
Concert de trompes Église des Saints-Anges Limoges samedi 20 juin 2026.
Limoges
Concert de trompes
Église des Saints-Anges 133 Rue des Tuilières Limoges Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 21:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le Rallye Saint-Hubert Arédien et Les Echos d’Occitanie proposent un concert de trompes dans un cadre inédit ; l’église des Saints-Anges.
Réservations conseillées auprès des organisateurs. .
Église des Saints-Anges 133 Rue des Tuilières Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 39 36 74 rsharedien@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de trompes
L’événement Concert de trompes Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Récolement(s), LAVITRINE 2.0, Limoges 5 mai 2026
- Couperin Festival 1001 Notes Cente Culturel Jean Gagnant Limoges 5 mai 2026
- Théâtre L’OURS, LE JUBILÉ ET AUTRES PLAISANTERIES Espace Noriac Limoges 5 mai 2026
- Exposition LÂCHER PRISE Le Phare Limoges 6 mai 2026
- Manfucature ErelK Visite Guidée ErelK Limoges 6 mai 2026