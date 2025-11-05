Fête de la musique à Limoges

Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La Ville de Limoges vous donne rendez-vous le 21 juin pour célébrer une nouvelle édition de la fête de la musique, festive et conviviale ! Le public aura le plaisir de découvrir des prestations variées au fil de sa déambulation chorales, pop, reggae, rock, électro, jazz, folklores, musiques du monde, danses diverses…

À cette occasion et comme chaque année, la Ville de Limoges met en place des espaces permettant le bon déroulement de l’événement en neutralisant la circulation dans l’hyper centre-ville, cours Jourdan et place de la Cité. D’autres établissements dans Limoges proposeront également des animations musicales.

Programmation 2026 à venir. .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 61 60

English : Fête de la musique à Limoges

German : Fête de la musique à Limoges

Italiano :

Espanol : Fête de la musique à Limoges

L’événement Fête de la musique à Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-11-15 par OT Limoges Métropole