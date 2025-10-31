Kendji Girac Concert Nos 10 ans Zenith de Limoges Limoges
Kendji Girac Concert Nos 10 ans Zenith de Limoges Limoges dimanche 21 juin 2026.
Kendji Girac Concert Nos 10 ans
Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 55 – 55 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable ! Pour célébrer une décennie de succès,
Kendji Girac, l’artiste aux plus 6 millions d’albums vendus et plus 2 millions de spectateurs
conquis, se lance dans une tournée exceptionnelle dans toute la France ! Kendji vous
attend sur scène pour partager ensemble des souvenirs mémorables et créer de nouveaux
instants magiques lors d’un voyage musical inédit ! .
Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 55 55
