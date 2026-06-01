Exposition Autour de Marcelle Delpastre par les élèves de 5ème CHAAP du Collège de Châlus Librariá occitana Limoges mercredi 24 juin 2026.

Limoges

Exposition Autour de Marcelle Delpastre par les élèves de 5ème CHAAP du Collège de Châlus

Librariá occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 15:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21

En 2025-2026, à l’occasion du centenaire de la naissance de Marcelle Delpastre (1925-1998), les élèves de 5ème CHAAP (Classe à Horaires Aménagés Arts Plastiques) du collège de Châlus sont partis à la découverte de la poète et ont appréhendé la place qu’occupent la nature et le paysage dans son acte d’écriture. S’en est suivi tout un travail d’illustration d’extraits de textes et d’écriture. C’est ce qu’ils présenteront à la librairie à l’occasion de cette exposition. Vernissage le vendredi 24 juin à 18h30 en présence de l’équipe pédagogique et d’élèves.

Visite libre et gratuite. .

Librariá occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 06 44 libraria.occitana@ieo-lemosin.org

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English : Exposition Autour de Marcelle Delpastre par les élèves de 5ème CHAAP du Collège de Châlus

L’événement Exposition Autour de Marcelle Delpastre par les élèves de 5ème CHAAP du Collège de Châlus Limoges a été mis à jour le 2026-06-18 par Terres de Limousin