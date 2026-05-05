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Conférence en balade BFM Centre-ville Limoges

Conférence en balade BFM Centre-ville Limoges

Conférence en balade BFM Centre-ville Limoges mardi 12 mai 2026.

Lieu : BFM Centre-ville

Adresse : 2 place Aimé Césaire

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Limoges

Conférence en balade

BFM Centre-ville 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:00:00
fin : 2026-05-12 20:30:00

Date(s) :
2026-05-12

Franck Taboury de la LPO Limousin vous propose de participer à la conférence en balade À la découverte des oiseaux du bâti du centre-ville de Limoges . Rendez-vous pour découvrir ensemble l’exposition Biodiversité et bâti puis partir en balade dans les rues de Limoges afin de découvrir des exemples de la relation entre bâti et biodiversité.

Inscriptions auprès de la bibliothèque.   .

BFM Centre-ville 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00 

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English : Conférence en balade

L’événement Conférence en balade Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole

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