Conférence en balade BFM Centre-ville Limoges
Conférence en balade BFM Centre-ville Limoges mardi 12 mai 2026.
Limoges
Conférence en balade
BFM Centre-ville 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:00:00
fin : 2026-05-12 20:30:00
Date(s) :
2026-05-12
Franck Taboury de la LPO Limousin vous propose de participer à la conférence en balade À la découverte des oiseaux du bâti du centre-ville de Limoges . Rendez-vous pour découvrir ensemble l’exposition Biodiversité et bâti puis partir en balade dans les rues de Limoges afin de découvrir des exemples de la relation entre bâti et biodiversité.
Inscriptions auprès de la bibliothèque. .
BFM Centre-ville 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00
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English : Conférence en balade
L’événement Conférence en balade Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole
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