Concert choral CRR de Limoges (auditorium) Limoges

Limoges

Concert choral

CRR de Limoges (auditorium) 9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:45:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Les élèves du CHAM propose un concert choral au sein du Conservatoire.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

CRR de Limoges (auditorium) 9 Rue Fitz James Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50

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English : Concert choral

L’événement Concert choral Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole