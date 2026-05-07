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Concert choral CRR de Limoges (auditorium) Limoges

Concert choral CRR de Limoges (auditorium) Limoges

Concert choral CRR de Limoges (auditorium) Limoges jeudi 18 juin 2026.

Lieu : CRR de Limoges (auditorium)

Adresse : 9 Rue Fitz James

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 18:45:00

Tarif :

Limoges

Concert choral

CRR de Limoges (auditorium) 9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:45:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Les élèves du CHAM propose un concert choral au sein du Conservatoire.

Informations complémentaires auprès des organisateurs.   .

CRR de Limoges (auditorium) 9 Rue Fitz James Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50 

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English : Concert choral

L’événement Concert choral Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole

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