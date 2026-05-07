Concert choral CRR de Limoges (auditorium) Limoges
Concert choral CRR de Limoges (auditorium) Limoges jeudi 18 juin 2026.
Limoges
Concert choral
CRR de Limoges (auditorium) 9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:45:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Les élèves du CHAM propose un concert choral au sein du Conservatoire.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
CRR de Limoges (auditorium) 9 Rue Fitz James Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert choral
L’événement Concert choral Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Ça sent l’sapin Comédie de Limoges Limoges 15 mai 2026
- Causerie L’ANARCHIA EN GRÈCE ANTIQUE DE L’ABSENCE DE CHEFS À L’ANARCHIE Espace associatif Gilbert Roth Limoges 15 mai 2026
- Concert SQUAD SURF CLUB Bar Les LimogÉs Limoges 15 mai 2026
- ImproFiesta JOUR 3 Espace Noriac Limoges 15 mai 2026
- Gare Limoges-Bénédictins, Gare Limoges-Bénédictins, Limoges 16 mai 2026