Concert choral L’église Saint-Michel-Archange Marseille 5e Arrondissement
Concert choral L’église Saint-Michel-Archange Marseille 5e Arrondissement samedi 9 mai 2026.
Marseille 5e Arrondissement
Concert choral
Samedi 9 mai 2026 à partir de 20h. L’église Saint-Michel-Archange 5 Pl. de l’Archange Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Les Chichester Singers, chœur de renom originaire du sud de l’Angleterre, donneront un concert à l’église Saint-Michel-Archange.
Dirigé par leur chef et compositeur de réputation internationale, Jonathan Willcocks, l’ensemble des Chichester Singers proposera un programme varié mettant à l’honneur un riche répertoire choral, alliant grandes œuvres du patrimoine et pièces plus rares.
À propos de cet événement, Jonathan Willcocks déclare
Nous sommes très heureux de pouvoir partager ce programme avec le public marseillais. Le chœur se réjouit de se produire à Marseille et a travaillé avec beaucoup d’enthousiasme pour préparer ce concert. .
L’église Saint-Michel-Archange 5 Pl. de l’Archange Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur brigitte@musica-europa.com
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English :
The Chichester Singers, a renowned choir from the south of England, will give a concert at Saint-Michel-Archange church.
L’événement Concert choral Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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