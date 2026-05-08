Concert choral L’église Saint-Michel-Archange Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Concert choral

Samedi 9 mai 2026 à partir de 20h. L’église Saint-Michel-Archange 5 Pl. de l’Archange Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Les Chichester Singers, chœur de renom originaire du sud de l’Angleterre, donneront un concert à l’église Saint-Michel-Archange.

Dirigé par leur chef et compositeur de réputation internationale, Jonathan Willcocks, l’ensemble des Chichester Singers proposera un programme varié mettant à l’honneur un riche répertoire choral, alliant grandes œuvres du patrimoine et pièces plus rares.



À propos de cet événement, Jonathan Willcocks déclare

Nous sommes très heureux de pouvoir partager ce programme avec le public marseillais. Le chœur se réjouit de se produire à Marseille et a travaillé avec beaucoup d’enthousiasme pour préparer ce concert. .

L’église Saint-Michel-Archange 5 Pl. de l’Archange Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur brigitte@musica-europa.com

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English :

The Chichester Singers, a renowned choir from the south of England, will give a concert at Saint-Michel-Archange church.

L’événement Concert choral Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille