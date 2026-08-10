Informations pratiques

Le Vaudreuil

Concert Choral Médiéval Millénium 2027

Eglise Notre-Dame du Vaudreuil, Rue de l’Église Le Vaudreuil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-07-03

fin : 2027-07-03

Date(s) :

2027-07-03

Dans le cadre de l’événement Le Vaudreuil fait honneur à ses archers du XIème siècle, un concert est donné par la chorale des amis de Notre-Dame du Vaudreuil et par un petit ensemble instrumental, costumés. Au programme des chants issu des répertoires médiévaux et de la renaissance. .

Eglise Notre-Dame du Vaudreuil, Rue de l’Église Le Vaudreuil 27100 Eure Normandie +33 2 32 59 02 74

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English : Concert Choral Médiéval Millénium 2027

L’événement Concert Choral Médiéval Millénium 2027 Le Vaudreuil a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Eure