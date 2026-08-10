Concert Choral Médiéval Millénium 2027 Le Vaudreuil
samedi 3 juillet 2027 · Le Vaudreuil
Informations pratiques
Le Vaudreuil
Concert Choral Médiéval Millénium 2027
Eglise Notre-Dame du Vaudreuil, Rue de l’Église Le Vaudreuil Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-07-03
fin : 2027-07-03
Date(s) :
2027-07-03
Dans le cadre de l’événement Le Vaudreuil fait honneur à ses archers du XIème siècle, un concert est donné par la chorale des amis de Notre-Dame du Vaudreuil et par un petit ensemble instrumental, costumés. Au programme des chants issu des répertoires médiévaux et de la renaissance. .
Eglise Notre-Dame du Vaudreuil, Rue de l’Église Le Vaudreuil 27100 Eure Normandie +33 2 32 59 02 74
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English : Concert Choral Médiéval Millénium 2027
L’événement Concert Choral Médiéval Millénium 2027 Le Vaudreuil a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Eure
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