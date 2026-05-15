Concert chorale ensemble musiques du monde classe de piano et musique actuelles La Grange à Sons Mirecourt
Concert chorale ensemble musiques du monde classe de piano et musique actuelles La Grange à Sons Mirecourt lundi 22 juin 2026.
Mirecourt
Concert chorale ensemble musiques du monde classe de piano et musique actuelles
La Grange à Sons Cours Stanislas Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-06-22 20:00:00
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
Concert chorale ensemble musiques du monde classe de piano et musique actuelles
La Grange à Sons
Concert des chorales, ensemble Musiques du monde dirigés par Julie Aubert et de la classe de Piano Musiques actuelles de Nathalie Charbonnier
Ce concert vous propose une traversée dans le temps à travers les répertoires de Serge Gainsbourg, Queen, Grand Corps Malade, et un voyage autour du monde avec des mélodies venant du Japon au Brésil.Tout public
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La Grange à Sons Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 08 ecole-musique@ccmirecourtdompaire.fr
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English :
Concert choir world music ensemble piano and contemporary music class
La Grange à Sons
Concert by the World Music Ensemble choir, directed by Julie Aubert, and Nathalie Charbonnier’s Contemporary Music Piano class
This concert takes you on a journey through the repertoires of Serge Gainsbourg, Queen and Grand Corps Malade, and around the world with melodies from Japan to Brazil.
L’événement Concert chorale ensemble musiques du monde classe de piano et musique actuelles Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-15 par OT MIRECOURT
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