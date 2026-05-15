Concert chorale ensemble musiques du monde classe de piano et musique actuelles La Grange à Sons Mirecourt

Mirecourt

Concert chorale ensemble musiques du monde classe de piano et musique actuelles

La Grange à Sons Cours Stanislas Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-06-22 20:00:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Concert chorale ensemble musiques du monde classe de piano et musique actuelles

La Grange à Sons

Concert des chorales, ensemble Musiques du monde dirigés par Julie Aubert et de la classe de Piano Musiques actuelles de Nathalie Charbonnier

Ce concert vous propose une traversée dans le temps à travers les répertoires de Serge Gainsbourg, Queen, Grand Corps Malade, et un voyage autour du monde avec des mélodies venant du Japon au Brésil.Tout public

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La Grange à Sons Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 08 ecole-musique@ccmirecourtdompaire.fr

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English :

Concert choir world music ensemble piano and contemporary music class

La Grange à Sons

Concert by the World Music Ensemble choir, directed by Julie Aubert, and Nathalie Charbonnier’s Contemporary Music Piano class

This concert takes you on a journey through the repertoires of Serge Gainsbourg, Queen and Grand Corps Malade, and around the world with melodies from Japan to Brazil.

L’événement Concert chorale ensemble musiques du monde classe de piano et musique actuelles Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-15 par OT MIRECOURT