Informations pratiques

Liginiac

Concert Chorale Gorges de la Haute Dordogne

Rue de l’Église Liginiac Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22 19:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Concert de la chorale des Gorges de la Haute Dordogne chansons populaires

Participation libre .

Rue de l’Église Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 68 96 84 dbprentegarde@gmail.com

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English : Concert Chorale Gorges de la Haute Dordogne

L’événement Concert Chorale Gorges de la Haute Dordogne Liginiac a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze