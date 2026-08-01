AGENDA · Liginiac
Concert Chorale Gorges de la Haute Dordogne Liginiac
samedi 22 août 2026 · Liginiac
Informations pratiques
Liginiac
Concert Chorale Gorges de la Haute Dordogne
Rue de l’Église Liginiac Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22 19:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Concert de la chorale des Gorges de la Haute Dordogne chansons populaires
Participation libre .
Rue de l’Église Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 68 96 84 dbprentegarde@gmail.com
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English : Concert Chorale Gorges de la Haute Dordogne
L’événement Concert Chorale Gorges de la Haute Dordogne Liginiac a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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