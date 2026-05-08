Initiation à l’inventaire naturaliste au Village Nature Le Maury Liginiac
Initiation à l’inventaire naturaliste au Village Nature Le Maury Liginiac mardi 18 août 2026.
Liginiac
Initiation à l’inventaire naturaliste au Village Nature Le Maury
5 Le Maury Liginiac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Venez découvrir la richesse de la biodiversité corrézienne lors de cette animation proposée en partenariat avec le Village Nature le Maury.
Profitez de cette occasion pour observer et apprendre à identifier des espèces locales de plantes, insectes, amphibiens et bien d’autres encore ! L’animation sera également une bonne occasion de découvrir plus en détail les notions de suivi et d’inventaire biologique afin de mieux appréhender leur rigueur et leur importance en les mettant en pratique directement sur le site.
Animation gratuite adaptée à tout public, enfant comme adulte alors venez nombreux ! .
5 Le Maury Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 93 79 t.ruiz@cpiecorreze.com
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English : Initiation à l’inventaire naturaliste au Village Nature Le Maury
L’événement Initiation à l’inventaire naturaliste au Village Nature Le Maury Liginiac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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