Feu d’artifice au Maury Liginiac
Feu d’artifice au Maury Liginiac dimanche 16 août 2026.
Liginiac
Feu d’artifice au Maury
Le Maury Liginiac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 23:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Dans le cadre de la fête du lac, le Club Motonautique du Lac de la Triouzoune vous invite au grand feu d’artifice philarmonique à 23h .
Le Maury Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 40 14 63 jean-pierre.coudert0637@orange.fr
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English : Feu d’artifice au Maury
L’événement Feu d’artifice au Maury Liginiac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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