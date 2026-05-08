Liginiac

Feu d’artifice au Maury

Le Maury Liginiac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 23:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Dans le cadre de la fête du lac, le Club Motonautique du Lac de la Triouzoune vous invite au grand feu d’artifice philarmonique à 23h .

Le Maury Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 40 14 63 jean-pierre.coudert0637@orange.fr

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English : Feu d’artifice au Maury

L’événement Feu d’artifice au Maury Liginiac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze