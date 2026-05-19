Pique-nique littéraire Liginiac
Pique-nique littéraire Liginiac vendredi 24 juillet 2026.
Liginiac
Pique-nique littéraire
8 Rue du Stade Liginiac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 12:00:00
fin : 2026-07-24 14:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-14
Pique-nique littéraire sur la pelouse devant la bibliothèque ou à la salle des fêtes selon la méteo. .
8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 92 59
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English : Pique-nique littéraire
L’événement Pique-nique littéraire Liginiac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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