Liginiac

Soirée Meta X

7 Lieu-dit Le Maury Liginiac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le Petit canada/Restaurant Le Maury vous invite à une soirée Meta X.

Meta X est un collectif d’artistes regroupés autour du rap et de l’humain podcast, jeux, studio, show

En soirée feu d’artifice .

7 Lieu-dit Le Maury Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 45 89 restaurantdumaury@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Meta X

L’événement Soirée Meta X Liginiac a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze