Liginiac

Fête du Lac au Maury

Le Maury Liginiac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le Club Motonautique du Lac de la Triouzoune vous invite la fête du lac au Maury avec au programme; promenades en bateaux de 14h à 18h et grand feu d’artifice philarmonique à 23h .

Le Maury Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 40 14 63 jean-pierre.coudert0637@orange.fr

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English : Fête du Lac au Maury

L’événement Fête du Lac au Maury Liginiac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze