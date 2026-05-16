Liginiac

Soirée DJ avec Double Loub (Vapor dub électronique)

7 Lieu-dit Le Maury Liginiac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Le Petit canada/Restaurant Le Maury vous invite à une soirée DJ avec Double Loub (Vapor dub électronique) membre de la clique du mouvement vapor dub (Biga Ranx* Jael THK) .

7 Lieu-dit Le Maury Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 45 89 restaurantdumaury@gmail.com

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English : Soirée DJ avec Double Loub (Vapor dub électronique)

L’événement Soirée DJ avec Double Loub (Vapor dub électronique) Liginiac a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze