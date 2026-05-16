Soirée DJ avec Double Loub (Vapor dub électronique) Liginiac
Soirée DJ avec Double Loub (Vapor dub électronique) Liginiac vendredi 14 août 2026.
Liginiac
Soirée DJ avec Double Loub (Vapor dub électronique)
7 Lieu-dit Le Maury Liginiac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Le Petit canada/Restaurant Le Maury vous invite à une soirée DJ avec Double Loub (Vapor dub électronique) membre de la clique du mouvement vapor dub (Biga Ranx* Jael THK) .
7 Lieu-dit Le Maury Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 45 89 restaurantdumaury@gmail.com
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English : Soirée DJ avec Double Loub (Vapor dub électronique)
L’événement Soirée DJ avec Double Loub (Vapor dub électronique) Liginiac a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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