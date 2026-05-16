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Soirée DJ avec Double Loub (Vapor dub électronique) Liginiac

Soirée DJ avec Double Loub (Vapor dub électronique) Liginiac

Soirée DJ avec Double Loub (Vapor dub électronique) Liginiac vendredi 14 août 2026.

Adresse : 7 Lieu-dit Le Maury

Ville : 19160 Liginiac

Département : Corrèze

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Liginiac

Soirée DJ avec Double Loub (Vapor dub électronique)

7 Lieu-dit Le Maury Liginiac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Le Petit canada/Restaurant Le Maury vous invite à une soirée DJ avec Double Loub (Vapor dub électronique) membre de la clique du mouvement vapor dub (Biga Ranx* Jael THK)   .

7 Lieu-dit Le Maury Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 45 89  restaurantdumaury@gmail.com

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English : Soirée DJ avec Double Loub (Vapor dub électronique)

L’événement Soirée DJ avec Double Loub (Vapor dub électronique) Liginiac a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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