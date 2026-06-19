Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Chorale Les Chambelles Temple Protestant Chamonix-Mont-Blanc

Concert Chorale Les Chambelles Temple Protestant Chamonix-Mont-Blanc dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Temple Protestant

Adresse : 24 passage du Temple

Ville : 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Département : Haute-Savoie

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Chamonix-Mont-Blanc

Concert Chorale Les Chambelles

Temple Protestant 24 passage du Temple Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:30:00
fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :
2026-06-21

Concert chorale pour la fête de la musique.
  .

Temple Protestant 24 passage du Temple Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   thechambelles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Choral concert for Music Day.

L’événement Concert Chorale Les Chambelles Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

À voir aussi à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie)