Concert Chorale Les Chambelles Temple Protestant Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Concert Chorale Les Chambelles

Temple Protestant 24 passage du Temple Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:30:00

fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Concert chorale pour la fête de la musique.

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Temple Protestant 24 passage du Temple Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes thechambelles@gmail.com

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English :

Choral concert for Music Day.

L’événement Concert Chorale Les Chambelles Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc