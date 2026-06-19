Concert Chorale Les Chambelles Temple Protestant Chamonix-Mont-Blanc
Concert Chorale Les Chambelles Temple Protestant Chamonix-Mont-Blanc dimanche 21 juin 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
Concert Chorale Les Chambelles
Temple Protestant 24 passage du Temple Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:30:00
fin : 2026-06-21 18:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Concert chorale pour la fête de la musique.
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Temple Protestant 24 passage du Temple Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes thechambelles@gmail.com
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English :
Choral concert for Music Day.
L’événement Concert Chorale Les Chambelles Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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