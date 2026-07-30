Concert Choro de Aksak Chargé
vendredi 18 septembre 2026 · Chargé
Informations pratiques
Chargé
Concert Choro de Aksak
3 Rue Michel Debré Chargé Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Rendez-vous à la salle des fêtes de Chargé le vendredi 18 Septembre à partir de 19h et partez pour un voyage entre le Brésil et les Balkans.
Dans le cadre de la saison culturelle du Val d’Amboise, faites étape dans votre tour du monde culturel pour profiter du concert du trio tourangeau Choro de Aksak qui vous emmène entre rythme ensoleillé du Brésil et sonorités du folklore balkanique.
Entrée gratuite. .
3 Rue Michel Debré Chargé 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 44 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert: “Choro de Aksak”
Join us at the Chargé community center on Friday, September 18, starting at 7 p.m., and embark on a journey from Brazil to the Balkans.
L’événement Concert Choro de Aksak Chargé a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE AMBOISE
À voir aussi à Chargé (Indre-et-Loire)
- Soirée bières et jeux au Château de Pray Chargé 14 août 2026
- Exposition « Mémoires d’Amboise : 1939-1945 », Centres des archives – Espace Paul Pinasseau, Chargé 19 septembre 2026
- Atelier découverte de la photographie de 1826 à 2026, Centres des archives – Espace Paul Pinasseau, Chargé 19 septembre 2026
- Visite découverte des archives, Centres des archives – Espace Paul Pinasseau, Chargé 19 septembre 2026