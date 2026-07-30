Informations pratiques

Chargé

Concert Choro de Aksak

3 Rue Michel Debré Chargé Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Rendez-vous à la salle des fêtes de Chargé le vendredi 18 Septembre à partir de 19h et partez pour un voyage entre le Brésil et les Balkans.

Dans le cadre de la saison culturelle du Val d’Amboise, faites étape dans votre tour du monde culturel pour profiter du concert du trio tourangeau Choro de Aksak qui vous emmène entre rythme ensoleillé du Brésil et sonorités du folklore balkanique.

Entrée gratuite. .

3 Rue Michel Debré Chargé 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 44 47

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English : Concert: “Choro de Aksak”

Join us at the Chargé community center on Friday, September 18, starting at 7 p.m., and embark on a journey from Brazil to the Balkans.

L’événement Concert Choro de Aksak Chargé a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE AMBOISE