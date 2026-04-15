Concert « Choumissa » par le Quintet Ziryab Samedi 23 mai, 19h30 Château Borély – Musée des arts décoratifs, de la faïence et de la mode Bouches-du-Rhône

Gratuit. Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

• « Choumissa » par le Quintet Ziryab

Mona Boutchebak (chant, percus), Tarek Ait Ouali (banjo), Thomas Bourgeois (zarb, percus), Fred Pichot (sax, guitare, flûte), Sylvain Terminiello (basse)

Avec le festival des 5 continents. Entre le MAC et Borély

Choumissa (« petit soleil ») retrace en musique le parcours de Ziryab, musicien et savant qui voyage depuis la Mésopotamie jusqu’en Espagne, en traversant l’Egypte et le Maghreb. De la tradition perse, au folklore judéo-provençal, en passant par la musique arabo-andalouse, il invente de nouveaux instruments et influence l’art de vivre partout où il va. Ziryab devient ainsi au IXème siècle, le plus grand fédérateur des musiciens et musiciennes du monde méditerranéen. Choumissa évoque le croisement des continents et des cultures, un voyage musical hors du commun, s’adressant au plus grand nombre.

Mona Boutchebak : chant, percus -Fred Pichot : sax, guitare, flûte- Tarek Ait Ouali : banjo – Thomas Bourgeois : zarb, percus – Phil Boyer : soubassophone

Dans la cour d’honneur du château Borély.

Durée : 30 mn au MAC puis départ pour le MAC en déambulation musicale

Concert au MAC de 20h45 à 21h45

Château Borély – Musée des arts décoratifs, de la faïence et de la mode 132, avenue Clot Bey – 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 55 33 60 https://musees.marseille.fr/chateau-borely-musee-des-arts-decoratifs-de-la-faience-et-de-la-mode Remarquable témoignage des bastides provençales, le château Borély fut construit vers 1760-1770 par la famille Borély pour en faire sa résidence d’été. Acquis par la Ville de Marseille en 1856, il accueillit longtemps le Musée d’Archéologie avant de devenir, en 2013, le Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

La sobriété de l’édifice contraste avec la richesse de ses aménagements intérieurs où les décors d’origine dialoguent avec une muséographie contemporaine. Des œuvres diverses y sont présentées : céramiques, mobilier, verres, tapisseries, objets d’art, design et mode, du XVIIIe siècle à nos jours. Dans un accrochage renouvelé, en lien avec l’actualité du musée, la galerie de la Mode permet d’admirer les modèles de couturiers de renom ou de créateurs émergents

• « Choumissa » par le Quintet Ziryab

©DR