Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Christophe Maé Déols

Concert Christophe Maé Déols

Concert Christophe Maé Déols samedi 13 février 2027.

Adresse : Rue Eugène Viollet-le-Duc

Ville : 36130 Déols

Département : Indre

Début : samedi 13 février 2027

Fin : samedi 13 février 2027

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 42 42 74 42 Tarif de base plein tarif

Déols

Concert Christophe Maé

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre

Tarif : 42 – 42 – 74 EUR
42
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-02-13 20:00:00
fin : 2027-02-13

Date(s) :
2027-02-13

Après une dernière tournée triomphale, Christophe Maé sera de retour sur les plus grandes scènes de France, Suisse et Belgique en 2026 et 2027.
42  .

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15  info@mach36.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After one last triumphant tour, Christophe Maé will be back on the biggest stages in France, Switzerland and Belgium in 2026 and 2027.

L’événement Concert Christophe Maé Déols a été mis à jour le 2026-04-09 par BERRY

À voir aussi à Déols (Indre)