Concert Christophe Maé Déols
Concert Christophe Maé Déols samedi 13 février 2027.
Déols
Concert Christophe Maé
Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre
Tarif : 42 – 42 – 74 EUR
42
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-02-13 20:00:00
fin : 2027-02-13
Date(s) :
2027-02-13
Après une dernière tournée triomphale, Christophe Maé sera de retour sur les plus grandes scènes de France, Suisse et Belgique en 2026 et 2027.
42 .
Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr
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English :
After one last triumphant tour, Christophe Maé will be back on the biggest stages in France, Switzerland and Belgium in 2026 and 2027.
L’événement Concert Christophe Maé Déols a été mis à jour le 2026-04-09 par BERRY
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