Concert CLARIKA Danse Encore Melle

Concert CLARIKA Danse Encore

Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

2026-05-07

Cette tournée célèbre les 3O ans de carrière de Clarika et accompagne la sortie de son 9ème album studio Danse encore à paraître le 19 avril. Cet album réalisé par Fred Pallem est un tournant, un renouveau pour Clarika qui pour la première fois l’a écrit, mais aussi composé.

Douze chansons inédites dont les paroles puisent dans une constellation d’images, mélange d’observations et d’évocations intimes. On y retrouve cette légèreté clairvoyante, cette poésie franche et cette acuité rieuse qui font sa singularité. .

