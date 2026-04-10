Melle

Stage intuition Éveil & expansion

Le Grand Chatelier Mazières sur Béronne Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 09:30:00

fin : 2026-05-10 17:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Stage Intuition & Éveil Révélez votre pouvoir créateur

Et si vous pouviez accéder à une autre réalité de vous-même ? Pendant 5 jours, plongez dans une immersion profonde pour éveiller votre conscience, activer votre intuition et vous reconnecter à votre pouvoir créateur.

Apprenez à recevoir et décoder l’information en vous, à transformer vos blocages et à ouvrir un espace de guérison, d’abondance et de liberté.

Ce stage est une expérience pour vous reconnaître pleinement, ressentir votre lien au divin, et commencer à créer une vie alignée avec qui vous êtes vraiment.

?? Une exploration intérieure puissante pour celles et ceux qui sentent qu’il est temps de changer de niveau. .

Le Grand Chatelier Mazières sur Béronne Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 07 50 72 contact@caroline-gauthier.com

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English : Stage intuition Éveil & expansion

L’événement Stage intuition Éveil & expansion Melle a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Pays Mellois