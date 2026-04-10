Stage intuition Éveil & expansion Melle
Stage intuition Éveil & expansion Melle mercredi 6 mai 2026.
Melle
Stage intuition Éveil & expansion
Le Grand Chatelier Mazières sur Béronne Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 09:30:00
fin : 2026-05-10 17:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Stage Intuition & Éveil Révélez votre pouvoir créateur
Et si vous pouviez accéder à une autre réalité de vous-même ? Pendant 5 jours, plongez dans une immersion profonde pour éveiller votre conscience, activer votre intuition et vous reconnecter à votre pouvoir créateur.
Apprenez à recevoir et décoder l’information en vous, à transformer vos blocages et à ouvrir un espace de guérison, d’abondance et de liberté.
Ce stage est une expérience pour vous reconnaître pleinement, ressentir votre lien au divin, et commencer à créer une vie alignée avec qui vous êtes vraiment.
?? Une exploration intérieure puissante pour celles et ceux qui sentent qu’il est temps de changer de niveau. .
Le Grand Chatelier Mazières sur Béronne Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 07 50 72 contact@caroline-gauthier.com
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English : Stage intuition Éveil & expansion
L’événement Stage intuition Éveil & expansion Melle a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Pays Mellois
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