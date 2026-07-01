Informations pratiques

Gisors

Concert classique

4 Rue Saint-Gervais Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Après un stage de 10 jours, découvrez les 108 participants âgés de 7 à 20 ans lors d’un concert qui traversera 5 siècles de musique grâce à Schubert (l’inachevée), Weber (concerto pour clarinette), Fauré (l’élégie), Verdi (les trompettes de Aïda) et Gershwin (rhapsodie in blue).

Ce stage fut encadré par 15 enseignants, tous musiciens professionnels violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, tuba.

Il y aura 2 orchestres symphoniques

– Un orchestre de grands qui s’attache à jouer des pièces dites de répertoire ,

– Un orchestre des moyens qui joue des transcriptions de pièces de répertoire.

En accueil du public et en lever de rideau vous pourrez entendre l’ensemble de cuivres et la bande de hautbois basson. .

4 Rue Saint-Gervais Gisors 27140 Eure Normandie contactsmev@gmail.com

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English : Concert classique

L’événement Concert classique Gisors a été mis à jour le 2026-07-10 par Vexin Normand Tourisme