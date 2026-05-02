Le Petit-Pressigny

Concert classique Les chanteurs de Chevarnay

Le Petit-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Les chanteurs de Chevarney sous la direction de Denise Blanc. Bach, Stabat Mater de Caldara.

Les chanteurs de Chevarney sous la direction de Denise Blanc. Bach, Stabat Mater de Caldara. .

Le Petit-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 60 39 35 30

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English :

Les chanteurs de Chevarney under the direction of Denise Blanc. Bach, Caldara’s Stabat Mater.

L’événement Concert classique Les chanteurs de Chevarnay Le Petit-Pressigny a été mis à jour le 2026-05-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire