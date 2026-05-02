Concert classique Les chanteurs de Chevarnay Le Petit-Pressigny
Concert classique Les chanteurs de Chevarnay Le Petit-Pressigny dimanche 21 juin 2026.
Le Petit-Pressigny
Concert classique Les chanteurs de Chevarnay
Le Petit-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Les chanteurs de Chevarney sous la direction de Denise Blanc. Bach, Stabat Mater de Caldara.
Les chanteurs de Chevarney sous la direction de Denise Blanc. Bach, Stabat Mater de Caldara. .
Le Petit-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 60 39 35 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les chanteurs de Chevarney under the direction of Denise Blanc. Bach, Caldara’s Stabat Mater.
L’événement Concert classique Les chanteurs de Chevarnay Le Petit-Pressigny a été mis à jour le 2026-05-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire