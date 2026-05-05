Les artistes du Petit Pressigny invitent… Le Petit-Pressigny
Les artistes du Petit Pressigny invitent… Le Petit-Pressigny samedi 20 juin 2026.
Le Petit-Pressigny
Les artistes du Petit Pressigny invitent…
Le Petit-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Ouverture de 4 ateliers d’artistes (sculpteurs, peintres, photographes) autour du Petit-Pressigny et découverte de leur travail.
Ouverture de 4 ateliers d’artistes (sculpteurs, peintres, photographes) autour du Petit-Pressigny et découverte de leur travail. .
Le Petit-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 93 59
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English :
Open 4 artists’ studios (sculptors, painters, photographers) around Petit-Pressigny and discover their work.
L’événement Les artistes du Petit Pressigny invitent… Le Petit-Pressigny a été mis à jour le 2026-05-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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