Le Grand-Pressigny

Les artistes du Petit-Pressigny invitent….

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Les 4 artistes du Petit-Pressigny (Gerda Jacobs, Sam Lee, Robert Scesa et Rieja van Aart) invitent d’autres artistes dans leur atelier et vous invitent à venir découvrir leurs créations.

Les 4 artistes du Petit-Pressigny (Gerda Jacobs, Sam Lee, Robert Scesa et Rieja van Aart) invitent d’autres artistes dans leur atelier et vous invitent à venir découvrir leurs créations. .

Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 22 99 78 23 contact@gerdajacobs.com

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English :

The 4 artists from Le Petit-Pressigny (Gerda Jacobs, Sam Lee, Robert Scesa and Rieja van Aart) invite other artists into their studio to discover their creations.

L’événement Les artistes du Petit-Pressigny invitent…. Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-04-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire