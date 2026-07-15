Concert classique Orchestre Symphonique de Pontarlier Place René Pourny Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Concert classique Orchestre Symphonique de Pontarlier

Place René Pourny Espace Pourny Pontarlier Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 22:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Organisé par l’Orchestre Symphonique de Pontarlier.

Fidèle aux goûts de son public, l’Orchestre de Pontarlier propose le célèbre concerto pour clarinette de Mozart (Guillaume JOUIS soliste), ouverture du Freischütz de Weber, suites de ballets de Tchaikovski, Casse Noisette Belle au Bois Dormant. 60 musiciens sous la direction de Pierre TRÉFEIL.

Réservation conseillée et billetterie disponible prochainement à l’office de tourisme de Pontarlier. .

Place René Pourny Espace Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33 contact@destination-hautdoubs.com

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English : Concert classique Orchestre Symphonique de Pontarlier

L’événement Concert classique Orchestre Symphonique de Pontarlier Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS