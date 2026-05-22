Concert classique_chœur et orchestre_30 & 31 mai Eglise Saint Nicolas du Chardonnet PARIS

Concert classique donné par le Chœur de Saint Nicolas et son orchestre.

Au programme : La messe de Saint Christophe, du compositeur Lotti.

Samedi 30 mai à 20h00 & dimanche 31 mai à 15h30

Entrée libre ! Venez nombreux, avec famille, amis, collègues, voisins, écouter La Messe de Lotti, ce compositeur italien, organiste et maître de chapelle qui vous charmera sans aucun doute !

Écoutez de courts extraits :

https://youtu.be/XiZC6a_4zzM? is=IcPyZAqBtYNmB-XL

https://youtu.be/ylJ04ARTGlY? is=bgW9hKfzW7o4wHOl

Venez écoutez à nouveau le concert bisannuel du Chœur de Saint-Nicolas et son orchestre !

Du samedi 30 mai 2026 au dimanche 31 mai 2026 :

samedi

de 20h00 à 21h00

dimanche

de 15h30 à 16h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T20:00:00+02:00_2026-05-30T21:00:00+02:00;2026-05-31T15:30:00+02:00_2026-05-31T16:30:00+02:00

Eglise Saint Nicolas du Chardonnet 23 rue des Bernardins 75005 Métro : Maubert Mutualité (10)PARIS

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