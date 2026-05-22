Concert classique_chœur et orchestre_30 & 31 mai Eglise Saint Nicolas du Chardonnet PARIS
Concert classique_chœur et orchestre_30 & 31 mai Eglise Saint Nicolas du Chardonnet PARIS samedi 30 mai 2026.
Concert classique donné par le Chœur de Saint Nicolas et son orchestre.
Au programme : La messe de Saint Christophe, du compositeur Lotti.
Samedi 30 mai à 20h00 & dimanche 31 mai à 15h30
Entrée libre ! Venez nombreux, avec famille, amis, collègues, voisins, écouter La Messe de Lotti, ce compositeur italien, organiste et maître de chapelle qui vous charmera sans aucun doute !
Écoutez de courts extraits :
https://youtu.be/XiZC6a_4zzM?
https://youtu.be/ylJ04ARTGlY?
Venez écoutez à nouveau le concert bisannuel du Chœur de Saint-Nicolas et son orchestre !
Du samedi 30 mai 2026 au dimanche 31 mai 2026 :
samedi
de 20h00 à 21h00
dimanche
de 15h30 à 16h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T20:00:00+02:00_2026-05-30T21:00:00+02:00;2026-05-31T15:30:00+02:00_2026-05-31T16:30:00+02:00
Eglise Saint Nicolas du Chardonnet 23 rue des Bernardins 75005 Métro : Maubert Mutualité (10)PARIS
https://www.saintnicolasduchardonnet.org/concert-du-choeur-saint-nicolas/ https://www.facebook.com/share/1CTVywteEP/ https://www.facebook.com/share/1CTVywteEP/
Afficher la carte du lieu Eglise Saint Nicolas du Chardonnet et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- FORUM DES MÉTIERS DE LA TERRE ET DU GOÛT #8 Ferme de Paris Paris 22 mai 2026
- Festival Nouvelles voix 2026 Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 22 mai 2026
- Expo / Cieux nouveaux, Terre nouvelle M128 – Missions Etrangères de Paris Paris 22 mai 2026
- K-plus festival – Plongez au coeur de la Corée Université Paris Cité Paris 22 mai 2026
- Conférence – Korea Cantina : quand la cuisine coréenne devient le miroir d’une culture Université Ouverte – Université Paris Cité Paris 22 mai 2026