Informations pratiques

Valençay

Concert Colchester Royal Grammar School

Place de la Halle Valençay Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 18:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Le mercredi 1er juillet, la municipalité de Valençay et l’association Valençay, Arts et Lettres accueilleront l’Orchestre et le Chœur du Colchester Grammar Royal School actuellement en tournée européenne. Près de 100 jeunes talents se produiront dans la Halle au Blé.

Direction Orchestre et Chœur Richard Harrison et Sam Carbonero. À découvrir 50 musiciens et 40 choristes. 5 .

Place de la Halle Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 32 32

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English :

On Wednesday, July 1, the municipality of Valen%E7ay and the Valen%E7ay, Arts et Lettres association will host the Colchester Grammar Royal School Orchestra and Choir, which is currently on a European tour. Nearly 100 talented young performers will take the stage at the Halle au Blé.

L’événement Concert Colchester Royal Grammar School Valençay a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Pays de Valençay