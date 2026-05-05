Concert “Comme un dimanche” pour la Fête de la Musique L’îlot Ornans

Ornans

Concert “Comme un dimanche” pour la Fête de la Musique

L’îlot 8, place Courbet Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:30:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21

À l’occasion de la Fête de la Musique, profitez d’un concert acoustique au chapeau avec 5 musiciens passionnés (2 guitares, 1 violon, 1 contrebasse, 1 accordéon).

Au programme un voyage chaleureux entre musiques traditionnelles et sonorités klezmer, dans une ambiance conviviale et festive.

Venez écouter, partager, danser… et célébrer la musique avec nous ! .

L’îlot 8, place Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com

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English : Concert “Comme un dimanche” pour la Fête de la Musique

L’événement Concert “Comme un dimanche” pour la Fête de la Musique Ornans a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON