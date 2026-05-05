Concert “Comme un dimanche” pour la Fête de la Musique L’îlot Ornans
Concert “Comme un dimanche” pour la Fête de la Musique L’îlot Ornans dimanche 21 juin 2026.
Ornans
Concert “Comme un dimanche” pour la Fête de la Musique
L’îlot 8, place Courbet Ornans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:30:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-21
À l’occasion de la Fête de la Musique, profitez d’un concert acoustique au chapeau avec 5 musiciens passionnés (2 guitares, 1 violon, 1 contrebasse, 1 accordéon).
Au programme un voyage chaleureux entre musiques traditionnelles et sonorités klezmer, dans une ambiance conviviale et festive.
Venez écouter, partager, danser… et célébrer la musique avec nous ! .
L’îlot 8, place Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com
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English : Concert “Comme un dimanche” pour la Fête de la Musique
L’événement Concert “Comme un dimanche” pour la Fête de la Musique Ornans a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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