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Concert commenté Et si la musique classique se racontait autrement ? Mulhouse

samedi 12 décembre 2026 · Mulhouse

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
20 allée Nathan Katz
Ville
68100 Mulhouse
Département
Haut-Rhin
Tarif

Mulhouse

Concert commenté Et si la musique classique se racontait autrement ?

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 14:00:00
fin : 2026-12-12 15:00:00

Date(s) :
2026-12-12

Embarquez pour un voyage féerique au coeur des Mille et une nuits ! Avec la musique envoûtante de Nikolai Rimsky-Korsakov, l’orchestre fait surgir princesses, tempêtes et aventures incroyables.
Aux côtés des musiciens, Aline Afanoukoé, artiste associée de l’Orchestre cette saison vous guide à travers ce conte musical plein de surprises elle raconte, explique, vous ouvre les portes de l’orchestre.
Comment la musique peut-elle faire naître une histoire ? Quels instruments incarnent les personnages ?
Un concert ludique et captivant pour découvrir la magie du symphonique en famille !

Avec ce nouveau format, l’Orchestre et Aline Afanoukoé ouvrent grand les portes de la salle de concert à toutes et tous.   .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28  info@lafilature.org

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English :

L’événement Concert commenté Et si la musique classique se racontait autrement ? Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace

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