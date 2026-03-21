Informations pratiques

Mulhouse

Concert commenté Et si la musique classique se racontait autrement ?

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-02-20 14:00:00

fin : 2027-02-20 15:00:00

Date(s) :

2027-02-20

Avec ce concert commenté, la journaliste et productrice Aline Afanoukoé, artiste associée de l’Orchestre cette saison,, vous embarque au coeur de la Grande Symphonie de Schubert pour une heure vivante, accessible et pleine de surprises.

Elle fait dialoguer la musique avec le public, pose des questions, ouvre des pistes d’écoute et donne à chacun la liberté d’entrer dans l’oeuvre à sa manière.

Car chez Schubert, la musique ne cesse de se transformer un motif revient, se déploie, change de couleur… et peu à peu, c’est tout un paysage sonore qui prend vie. Entre élan, lyrisme et énergie rythmique, cette symphonie se découvre ici comme un véritable voyage.

Ponctué d’extraits joués et d’échanges spontanés, ce format invite à écouter autrement, avec curiosité, plaisir et sans prérequis.

Une heure pour entrer dans la musique, s’y laisser surprendre… et la vivre pleinement. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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English :

L’événement Concert commenté Et si la musique classique se racontait autrement ? Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace