Concert commenté, Musée d’Art et d’Histoire de Melun, Melun

Informations pratiques

Concert commenté Samedi 19 septembre, 15h00, 15h30, 16h00 Musée d’Art et d’Histoire de Melun Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Le piano forte mis à l’honneur par les professeurs du conservatoire municipal proposant un concert commenté d’oeuvres musicales de la fin du XVIIIe siècle.

En partenariat avec le Conservatoire Les Deux Muses, des concerts commentés, avec Rania Debs (diplômée en pianoforte au Conservatoire Royal de Bruxelles) et Etienne Goepp (1er prix Piano CNSMD de Paris), trois moments musicaux pour un voyage historique illustrant la pratique du piano, en solo ou en duo 4 mains, sur un piano carré « Erard et Frères »de 1792. Une façon de rendre hommage aux compositeurs du 18eme siècle, mais également au piano Erard des collections du Musée de Melun, daté lui de 1783. Oeuvres de W.A. Mozart, Jean-Chrétien Bach, Jean-Baptiste Vanhal (1739-1813), J.Hook (1746-1827).

Musée d’Art et d’Histoire de Melun 5 Rue du Franc Murier, 77000 Melun, France Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 0164797770 https://www.ville-melun.fr/temps-libre/musee-d-art-et-d-histoire-de-la-ville-de-melun [{« owner »: {« uid »: 39219854, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-09-02T07:06:45.117Z », « data »: [{« eventDuration »: « 20 », « bookingContact »: « musee@ville-melun.fr », « response »: {« passId »: 434051526, « isPending »: false, « addressId »: 22682}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « CONCERT », « operation »: « create », « musicType »: « MUSIQUE_DU_MONDE-OTHER », « appliedAt »: « 2026-09-01T06:52:01.384Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2566883, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-01T06:52:01.490Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 484475592, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 6, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789824600000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-01T06:52:01.642Z »}, {« response »: {« locatedAt »: {« city »: « Melun », « street »: « 5 Rue du Franc Murier », « latitude »: 48.536429, « postalCode »: « 77000 », « longitude »: 2.658873}, « addressId »: 22682}, « venueId »: 151931, « operation »: « update », « appliedAt »: « 2026-09-01T16:58:10.453Z »}, {« response »: {« locatedAt »: {« city »: « Melun », « street »: « 5 Rue du Franc Murier », « latitude »: 48.536429, « postalCode »: « 77000 », « longitude »: 2.658873}, « addressId »: 22682}, « venueId »: 151931, « operation »: « update », « appliedAt »: « 2026-09-02T07:06:45.116Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/434051526 »}] Isaac Pinot fait édifier l’hôtel en 1538. En 1654, l’hôtel est vendu à Nicolas Fouquet qui en fait le siège de la Vicomté de Melun. Bien que les sources restent muettes à ce sujet, le corps de logis est probablement reconstruit vers la fin du XVIIe siècle, en conservant les deux lucarnes Renaissance. Au XIXe siècle, certains corps de bâtiments sont abattus.

En 1966, le musée municipal, jusqu’ici situé dans l’hôtel de ville, vient s’installer dans l’hôtel de la Vicomté. D’importants travaux sont alors menés par l’architecte Kindermans, qui construit également la bibliothèque sur la parcelle voisine (aujourd’hui également dévolue au musée). L’hôtel de la Vicomté, tel qu’il se présente désormais, est donc un édifice très remanié. Bus : arrêt Notre-Dame (à 2 min). Train : TER R direct depuis Paris, direction Montereau – arrêt Melun (à 15 min). Voiture : parking payant à proximité du musée (à 2 min). Vélo : parking à arceaux, cour du musée.

Concert

©Ville de Melun / musée municipal