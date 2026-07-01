Photographie et archéologie, Espace Saint-Jean, Melun

Informations pratiques

Photographie et archéologie 18 – 20 septembre Espace Saint-Jean Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Diaporama sur l’archéologie de l’îlot Saint-Sauveur, objet de recherches historiques et archéologiques, préventives et programmées, depuis le milieu du XIXème siècle, et vitrine sur la documentation photographique et la base de données numérisées NuMel.

Espace Saint-Jean 26 Place Saint Jean, 77000 Melun, France Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 0164521095 https://www.ville-melun.fr/temps-libre/espace-saint-jean

Exposition « Photographie et archéologie »

Cours d’escrime devant l’archelet de la rue Saint-Sauveur, 1943, don de la famille Jeannot au SMAM