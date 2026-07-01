La promesse des jours heureux, Saint-Nazaire, Melun

Informations pratiques

La promesse des jours heureux Samedi 19 septembre, 17h00 Saint-Nazaire Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

17h, un tournage se prépare au rond point des 4 z’horloges. Toute équipe du film « la promesse des jours heureux » est là: cameraman, perchiste et maquilleuse, acteurs, actrices, figurantes et figurants attendent le clap de départ de la réalisatrice. Les grévistes de 1932 piétinent, on entend au loin des bribes de l’internationale…. Les marcheurs de la faim vont croiser des bourgeoises ulcérées.

La succession des scènes mènera le public jusqu’au bal populaire du progrès social.

Saint-Nazaire place des 4’horloges Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 0662871948 http://www.ihscgt44.fr déambulation entre le rond point des 4 z’horloges et la place du commando transport, à pied, voiture…..

17h, un tournage se prépare au rond point des 4 z’horloges. Toute équipe du film « la promesse des jours heureux » est là: cameraman, perchiste et maquilleuse, acteurs, actrices, figurantes et le clap …

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