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Les cyanotypes botaniques du Musée des Arts Déco de Paris, Cité administrative de Melun, Melun

mardi 1 septembre 2026 · Cité administrative de Melun · Melun

Les cyanotypes botaniques du Musée des Arts Déco de Paris, Cité administrative de Melun, Melun

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Lieu
Cité administrative de Melun
Adresse
20 Quai Hippolyte Rossignol, 77000 Melun
Ville
77000 Melun
Département
Seine-et-Marne

Les cyanotypes botaniques du Musée des Arts Déco de Paris 1 septembre – 23 octobre Cité administrative de Melun Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-01T21:00:00+02:00 – 2026-09-01T23:30:00+02:00
Fin : 2026-10-23T21:00:00+02:00 – 2026-10-23T23:30:00+02:00

Henri Bodin est un architecte décorateur spécialisé dans les papiers peints et les tentures. Il réalise autour de 1895 un ensemble de photogrammes en cyanotype de plantes et de feuilles. ⁠Ce procédé photographique a été inventé au XIXème siècle, il permet de créer des tirages uniques sans appareil photo, en utilisant la lumière du soleil. Vous découvrirez ces ornementations végétales sur fond bleu de Prusse, projetées sur la Cité administrative, pendant tout le mois.

Cité administrative de Melun 20 Quai Hippolyte Rossignol, 77000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France
Henri Bodin est un architecte décorateur spécialisé dans les papiers peints et les tentures. Il réalise autour de 1895 un ensemble de photogrammes en cyanotype de plantes et de feuilles. ⁠Ce procédé…

©MAD – Paris / Jean Tholance

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