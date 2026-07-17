Les cyanotypes botaniques du Musée des Arts Déco de Paris, Cité administrative de Melun, Melun

Informations pratiques

Les cyanotypes botaniques du Musée des Arts Déco de Paris 1 septembre – 23 octobre Cité administrative de Melun Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T21:00:00+02:00 – 2026-09-01T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-23T21:00:00+02:00 – 2026-10-23T23:30:00+02:00

Henri Bodin est un architecte décorateur spécialisé dans les papiers peints et les tentures. Il réalise autour de 1895 un ensemble de photogrammes en cyanotype de plantes et de feuilles. ⁠Ce procédé photographique a été inventé au XIXème siècle, il permet de créer des tirages uniques sans appareil photo, en utilisant la lumière du soleil. Vous découvrirez ces ornementations végétales sur fond bleu de Prusse, projetées sur la Cité administrative, pendant tout le mois.

Cité administrative de Melun 20 Quai Hippolyte Rossignol, 77000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France

Henri Bodin est un architecte décorateur spécialisé dans les papiers peints et les tentures. Il réalise autour de 1895 un ensemble de photogrammes en cyanotype de plantes et de feuilles. ⁠Ce procédé…

©MAD – Paris / Jean Tholance