Les cyanotypes botaniques du Musée des Arts Déco de Paris, Cité administrative de Melun, Melun
mardi 1 septembre 2026 · Cité administrative de Melun · Melun
Informations pratiques
Les cyanotypes botaniques du Musée des Arts Déco de Paris 1 septembre – 23 octobre Cité administrative de Melun Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-01T21:00:00+02:00 – 2026-09-01T23:30:00+02:00
Fin : 2026-10-23T21:00:00+02:00 – 2026-10-23T23:30:00+02:00
Henri Bodin est un architecte décorateur spécialisé dans les papiers peints et les tentures. Il réalise autour de 1895 un ensemble de photogrammes en cyanotype de plantes et de feuilles. Ce procédé photographique a été inventé au XIXème siècle, il permet de créer des tirages uniques sans appareil photo, en utilisant la lumière du soleil. Vous découvrirez ces ornementations végétales sur fond bleu de Prusse, projetées sur la Cité administrative, pendant tout le mois.
Cité administrative de Melun 20 Quai Hippolyte Rossignol, 77000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France
Henri Bodin est un architecte décorateur spécialisé dans les papiers peints et les tentures. Il réalise autour de 1895 un ensemble de photogrammes en cyanotype de plantes et de feuilles. Ce procédé…
©MAD – Paris / Jean Tholance
À voir aussi à Melun (Seine-et-Marne)
- Photographie et archéologie, Hall de l’Espace Saint-Jean, Melun 8 septembre 2026
- Elles pardonnent mais n’oublient jamais L’ESCALE Melun 18 septembre 2026
- Photographie et archéologie, Espace Saint-Jean, Melun 18 septembre 2026
- Projections monumentales de cyanotypes botaniques sur la façade de la Cité administrative, Médiathèque Astrolabe, Melun 18 septembre 2026
- La promesse des jours heureux, Saint-Nazaire, Melun 19 septembre 2026