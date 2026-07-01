Projections monumentales de cyanotypes botaniques sur la façade de la Cité administrative, Médiathèque Astrolabe, Melun

Informations pratiques

Projections monumentales de cyanotypes botaniques sur la façade de la Cité administrative 18 et 19 septembre Médiathèque Astrolabe Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

Cyanotypes botaniques du Musée des Arts Décoratifs de Paris

Henri Bodin est un architecte décorateur spécialisé dans les papiers peints et les tentures. Il réalise autour de 1895 un ensemble de photogrammes en cyanotype de plantes et de feuilles. ⁠Ce procédé photographique a été inventé au XIXème siècle, il permet de créer des tirages uniques sans appareil photo, en utilisant la lumière du soleil.

Vous découvrirez ces ornementations végétales sur fond bleu de Prusse, projetées sur la façade de la Cité administrative, pendant tout le mois de septembre du mardi au samedi à la tombée de la nuit.

Médiathèque Astrolabe 25 Rue du Château, 77000 Melun, France Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 0160560470 http://www.astrolabe-melun.fr

Projection « Cyanotypes botaniques »

©MAD, Paris / Jean Tholance