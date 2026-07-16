Photographie et archéologie, Hall de l’Espace Saint-Jean, Melun
mardi 8 septembre 2026 · Hall de l’Espace Saint-Jean · Melun
Informations pratiques
Photographie et archéologie 8 septembre – 31 octobre Hall de l’Espace Saint-Jean Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-08T10:00:00+02:00 – 2026-09-08T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-31T13:30:00+01:00 – 2026-10-31T18:00:00+01:00
Diaporama sur l’archéologie de l’îlot Saint-Sauveur, objet de recherches historiques et fouilles archéologiques, préventives et programmées, depuis le milieu du XIXème siècle, et vitrine sur la documentation photographique et la base de données numérisée NuMel.
Hall de l’Espace Saint-Jean 26 place Saint-Jean 77 000 MELUN Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 52 10 95 http://www.ville-melun.fr
Diaporama sur l’archéologie de l’îlot Saint-Sauveur, objet de recherches historiques et fouilles archéologiques, préventives et programmées, depuis le milieu du XIXème siècle, et vitrine sur la…
©Cours d’escrime devant l’archelet de la rue Saint-Sauveur, 1943, don de la famille Jeannot, SMAM.
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