Enquêtes à Melun : aux origines de la photographie, Astrolabe – Archives municipales de Melun, Melun

Informations pratiques

Enquêtes à Melun : aux origines de la photographie Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h00 Astrolabe – Archives municipales de Melun Seine-et-Marne

Sur inscription – 10 personnes par atelier à partir de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du bicentenaire de la photographie, les Archives municipales de la Ville de Melun vous invite à participer à des ateliers de recherches généalogiques et historiques visant à retracer les lignées melunaise de photographes. Ateliers animés par Jérôme Malhache, généalogiste professionnel. Groupes de 10 personnes à partir de 18 ans.

Astrolabe – Archives municipales de Melun 25 rue du Château 77000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 56 54 30 https://www.astrolabe-melun.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@astrolabe-melun.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 60 56 54 30 »}]

Dans le cadre des Journées du Patrimoine et du bicentenaire de la photographie, les Archives municipales de la Ville de Melun vous invite à participer à des ateliers de recherches généalogiques et à…

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