Venez découvrir la Banque de France de Melun, Banque de France de Melun, Melun

Informations pratiques

Venez découvrir la Banque de France de Melun Samedi 19 septembre, 09h00, 10h45, 13h30, 15h15 Banque de France de Melun Seine-et-Marne

4 sessions d’1h30 dans la journée, 75 participants maximum par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Vous passez peut-être chaque jour devant ce bâtiment historique de la ville de Melun…mais savez-vous ce qu’on y fait?

Venez le découvrir au fil d’un circuit d’1h30 qui mêlera l’histoire du bâtiment, la découverte des métiers de la Banque de France et leur évolution, le rôle de l’Institution dans la lutte contre le changement climatique, une plongée dans les entrailles de la Banque et du billet, et une séquence ludique pour tester vos connaissances en matière économique et budgétaire..

Banque de France de Melun 24 rue Saint Ambroise 77000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France

Visite libre avec médiation

©Banque de France