Visites guidées des jardins, d’un salon de réception et de la cour d’honneur de la préfecture de Seine-et-Marne, Préfecture de Seine-et-Marne, Melun

Informations pratiques

Visites guidées des jardins, d’un salon de réception et de la cour d’honneur de la préfecture de Seine-et-Marne Samedi 19 septembre, 14h00 Préfecture de Seine-et-Marne Seine-et-Marne

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine (JEP), la préfecture de Seine-et-Marne ouvrira ses portes au public le samedi 19 septembre de 14h à 17h30.

Durant l’après-midi, des visites guidées et commentées de la cour d’honneur, du salon de réception et des jardins de la préfecture seront proposées. L’accueil des visiteurs se fera par la cour d’honneur sise 12 rue des Saints-Pères à Melun.

Gratuit. Inscription obligatoire sur https://demarche.numerique.gouv.fr/commencer/journee-europeenne-du-patrimoine-2026

Préfecture de Seine-et-Marne 12 rue des Saints Pères 77000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 71 77 77 https://www.seine-et-marne.gouv.fr [{« type »: « link », « value »: « https://demarche.numerique.gouv.fr/commencer/journee-europeenne-du-patrimoine-2026 »}] [{« link »: « https://demarche.numerique.gouv.fr/commencer/journee-europeenne-du-patrimoine-2026 »}]

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine (JEP), la préfecture de Seine-et-Marne ouvrira ses portes au public le samedi 19 septembre de 14h à 17h30.

©Préfecture de Seine-et-Marne