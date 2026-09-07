Démonstrations de maîtres-chiens, Musée de la gendarmerie nationale, Melun

Informations pratiques

Démonstrations de maîtres-chiens 19 et 20 septembre Musée de la gendarmerie nationale Seine-et-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir les impressionnantes démonstrations des équipes cynophiles de la Gendarmerie nationale lors des Journées européennes du patrimoine 2026 ! Le Musée de la Gendarmerie Nationale proposera également des visites guidées et des rencontres pour faire découvrir au plus grand nombre l’histoire et les missions de la gendarmerie.

Musée de la gendarmerie nationale 1 Rue Emile Leclerc, 77000 Melun, France Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France +33164525362 https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee Les collections évoquent la Maréchaussée, devancière de la Gendarmerie, son évolution, son organisation au cours des siècles : à la Révolution, en 1791, la Maréchaussée devient la Gendarmerie et participe aux guerres révolutionnaires, la Gendarmerie et la conquête de l’Algérie, la Gendarmerie coloniale, la Gendarmerie et le Second Empire. Parking gratuit.

Démonstration de maîtres-chiens

© Gendarmerie/SIRPA/B.LAPOINTE