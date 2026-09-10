Visite guidée du Tribunal administratif de Melun (ancien couvent des Carmes), Musée d’Art et d’Histoire de Melun, Melun

Informations pratiques

Visite guidée du Tribunal administratif de Melun (ancien couvent des Carmes) Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 Musée d’Art et d’Histoire de Melun Seine-et-Marne

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Une ouverture exceptionnelle du Tribunal administratif et une visite guidée des ensembles architecturaux les plus anciens du Couvent des Carmes, lieu d’nstallation du Tribunal au XIXe siècle.

Musée d’Art et d’Histoire de Melun 5 Rue du Franc Murier, 77000 Melun, France Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 0164797770 https://www.ville-melun.fr/temps-libre/musee-d-art-et-d-histoire-de-la-ville-de-melun [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 79 77 70 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@ville-melun.fr »}] Isaac Pinot fait édifier l’hôtel en 1538. En 1654, l’hôtel est vendu à Nicolas Fouquet qui en fait le siège de la Vicomté de Melun. Bien que les sources restent muettes à ce sujet, le corps de logis est probablement reconstruit vers la fin du XVIIe siècle, en conservant les deux lucarnes Renaissance. Au XIXe siècle, certains corps de bâtiments sont abattus.

En 1966, le musée municipal, jusqu’ici situé dans l’hôtel de ville, vient s’installer dans l’hôtel de la Vicomté. D’importants travaux sont alors menés par l’architecte Kindermans, qui construit également la bibliothèque sur la parcelle voisine (aujourd’hui également dévolue au musée). L’hôtel de la Vicomté, tel qu’il se présente désormais, est donc un édifice très remanié. Bus : arrêt Notre-Dame (à 2 min). Train : TER R direct depuis Paris, direction Montereau – arrêt Melun (à 15 min). Voiture : parking payant à proximité du musée (à 2 min). Vélo : parking à arceaux, cour du musée.

Visite commentée

©Tribunal administratif de Melun