Baume-les-Messieurs

Concert Compagnonnage à Baume les Messieurs

Eglise abbatiale Baume-les-Messieurs Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-06-29

Ensemble Théodora

En ce début d’été 2026, THÉODORA revient à l’une de ses passions fondatrices avec un nouveau projet consacré à Jean-Philippe Rameau, en partenariat avec la Fondation Royaumont et les Saisons Baroques du Jura.

J.P Rameau est l’un des compositeurs les plus inventifs du XVIIIe siècle dans son écriture orchestrale. À travers cette résidence de création, THÉODORA s’interrogera sur la manière dont les innovations de son langage lyrique et orchestral se transposent dans un format chambriste.

Comment la théâtralité, la richesse harmonique et les couleurs instrumentales de Rameau se réinventent-elles dans un effectif réduit ?

En dialogue avec la recherche musicologique et en élargissant ponctuellement sa formation, la résidence de THÉODORA sera un véritable laboratoire artistique pour expérimenter l’adaptation et la recréation d’un imaginaire orchestral à l’échelle de la musique de chambre.

Notre résidence dans ce lieu unique, au sein des paysages si baroques et inspirants de la nature jurassienne, est une invitation à se reconnecter à l’essence de notre son et aux émotions contrastées de cette musique.

Concert de restitution le 2 juillet 2026 .

Eglise abbatiale Baume-les-Messieurs 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Compagnonnage à Baume les Messieurs

L’événement Concert Compagnonnage à Baume les Messieurs Baume-les-Messieurs a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION