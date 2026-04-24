Baume-les-Messieurs

Concert Handel en scène

Eglise abbatiale Baume-les-Messieurs Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27 19:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Fernando Escalona contre-ténor

Patrick Ayrton clavecin

Le nom de Jean-Sébastien Bach évoque immédiatement ses cantates et passions, son oeuvre pour orgue ou pour clavecin… Celui de Händel, lui, fait surgir ses opéras et oratorios. Son oeuvre lyrique compte en effet pas moins de 42 opéras composés en 36 ans, essentiellement en italien. Inspirés par la mythologie et l’histoire antique, ces spectacles d’une ampleur sans précédent conquirent la scène londonienne et remportèrent, pour la plupart, un succès immédiat.

Car, natif de Halle en Saxe, Händel s’était établi au bord de la Tamise en 1712, où il passa le reste de son existence.

Ce programme d’airs d’opéras propose de mettre en relief et illustrer comment le grand maître saxon écrit pour la voix, ses procédés de composition, ses choix stylistiques. Car bien qu’allemand de naissance, il sut assimiler de multiples influences et traditions européennes, l’Italie notamment, qu’il découvrit dans sa jeunesse et dont la musique le marqua profondément, comme en témoignent avec éclat grand nombre de ses oeuvres pour la scène. Quels secrets recèlent alors ces partitions foisonnantes qui captivèrent le public de son époque et continuent à enthousiasmer celui de nos jours ? C’est ce que nous souhaitons révéler, en musique, commentaires et explications, dans ce voyage au coeur de l’opéra händelien. .

Eglise abbatiale Baume-les-Messieurs 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Handel en scène

L’événement Concert Handel en scène Baume-les-Messieurs a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION